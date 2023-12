Antonio Villardita è il nuovo vicepresidente dei Mercati Agroalimentari di Sicilia. «Una nomina – racconta a MeridioNews l’avvocato penalista – che ci consentirà di entrare nel dibattito dell’agroalimentare in maniera seria e concreta». Villardita ha ricevuto la nomina stamattina al termine dell’assemblea dei soci. Il vicepresidente svolgerà un ruolo di natura amministrativa, non ancora del tutto chiarito. Infatti, gennaio sarà decisivo: mese in cui verranno assegnate le deleghe dirette, volte a definire i rapporti con la Regione, e in cui verranno chiarite le operazioni da effettuare, oltre alla disponibilità di eventuali bandi.

«L’agroalimentare – prosegue Villardita al nostro giornale – è il fiore all’occhiello della Sicilia. Dobbiamo puntare sull’efficientamento dei servizi offerti dal mercato e lavorare, attraverso i fondi del Pnrr, sulla valorizzazione su scala nazionale». Con la nomina di oggi Villardita – che è anche il più giovane amministratore di società a partecipazione pubblica – si pone l’obiettivo, insieme alla sua squadra, di rendere il mercato siciliano sempre più attrattivo, un punto di riferimento per tutta la nazione. «Il risultato raggiunto oggi è frutto di un impegno al servizio della Regione Siciliana, iniziato con le elezioni del 2022 – conclude Villardita – Ringrazio il presidente della Regione Renato Schifani e l’assessore regionale per l’Economia Marco Falcone».