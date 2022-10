Villaggio Sant’Agata, 18enne arrestato per spaccio di crack

Un 18enne è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Fontanarossa per spaccio di droga nella zona del Villaggio Sant’Agata. Il giovane è stato bloccato dopo avere notato un fitto via vai da alcuni edifici della zona. Sottoposti a controlli, gli individui sono stati trovati in possesso di dosi di crack. Individuato l’appartamento in cui avveniva lo spaccio, i militari hanno fatto irruzione. Il giovane poco prima si era disfatto degli stupefacenti sfruttando lo scarico del lavandino e il water.

Oltre all’arresto, è scattato il sequestro delle telecamere di sorveglianza poste all’esterno dell’immobile e della somma in contanti giudicata provendo del reato di spaccio. Il 18enne ha patteggiato la condanna a un anno, con sospensione della pena.