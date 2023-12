Villabate, minacce aggravate dal metodo mafioso a un funzionario del Comune

Un 54enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine, è finito in carcere con le accuse di violenza e minacce a pubblico ufficiale aggravate dal metodo mafioso. Le indagini hanno permesso di ricostruire il quadro degli ultimi mesi dove un funzionario del Comune di Villabate è stato vittima di diversi episodi di violenza e di minaccia a opera dell’indagato, un imprenditore nel settore della ristorazione.

Il 54enne, per ottenere autorizzazioni amministrative di un’attività commerciale da lui gestita, avrebbe esercitato una pressione psicologica sul funzionario comunale. I reati sarebbero stati compiuti tutti all’aperto, in pieno giorno e con modalità tali da indurre i presenti a ritenerlo appartenente o vicino alla mafia. L’indagato è stato portato nella casa circondariale Lorusso-Pagliarelli di Palermo in attesa dell’interrogatorio di garanzia.