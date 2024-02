Pubblica sui social un video in cui spara con un fucile: arrestato un 30enne

Un video pubblicato sui social. Da questo sono partite le indagini dei carabinieri di Sciara (in provincia di Palermo) che hanno portato all’arresto di un 30enne per detenzione e porto abusivo di armi e munizioni ed esplosioni pericolose. Nelle immagini postate online si vedeva una coppia che con un fucile da caccia esplodeva diversi colpi di arma da fuoco in una zona di campagna.

Avviati gli accertamenti, i carabinieri hanno individuato gli indagati. Nel corso delle perquisizioni in casa del 30enne sono stati trovati due fucili da caccia e circa 130 cartucce. Per l’uomo sono scattate le manette e l’arresto è stato già convalidato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Termini Imerese. La sua fidanzata, una ragazza di 26 anni, è stata denunciata per porto abusivo d’armi e esplosioni pericolose.

Le indagini hanno permesso anche di risalire al proprietario dei fucili, un parente dell’arrestato che si trova all’estero per motivi di lavoro. Per quest’ultimo, al momento, la magistratura sta valutando eventuali profili di responsabilità.