Via il limite dei mandati per i sindaci dei Comuni con meno di cinquemila abitanti

L’annuncio è arrivato direttamente dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che in conferenza stampa ha anticipato, tra le altre cose, che il consiglio dei ministri ha approvato il provvedimento che liberalizza il mandato dei sindaci per i comuni con meno di cinquemila abitanti e lo porta a tre mandati per quelli tra 5mila e 15mila abitanti.

Una novità importante che sarà valida da subito, dalle prime elezioni amministrative utili, previste i primi di giugno. Esulta la Lega, che aveva proposto il provvedimento. Provvedimento che è stato inserito all’interno del Decreto legge elezioni.