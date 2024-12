Vendeva ketamina e cocaina rosa di fronte a una scuola, arrestato un 40enne a Catania

Nei pressi di una scuola di via Firenze, che i militari dell’Arma hanno individuato un 40enne, già noto per i suoi traffici illeciti legati principalmente alla vendita di droghe sintetiche, che transitava a bordo della sua Fiat 500 proprio vicino all’istituto scolastico. L’equipaggio, pertanto, non l’ha più perso di vista seguendolo fino a Largo Rosolino Pilo dove si è fermato vicino a un gruppo di ragazzi. La situazione ha, chiaramente, insospettito gli investigatori, che hanno deciso di intervenire bloccando l’uomo per un controllo e avviando le verifiche che hanno rapidamente confermato i loro sospetti. L’uomo, appena fermato, si è mostrato subito preoccupato, balbettando le risposte alle domande dei carabinieri.

In effetti, il suo comportamento nervoso è apparso ancora più evidente durante la perquisizione della sua Fiat 500 dove, sotto il sedile del conducente sono gli operanti hanno scoperto due involucri di plastica, uno contenente 16 grammi di ketamina un anestetico dissociativo utilizzato illegalmente come droga per i suoi effetti psichedelici e sedativi, e l’altro 4 grammi di Tussy-B, conosciuta come cocaina rosa,

una droga sintetica con proprietà stimolanti e allucinogene, particolarmente diffusa tra i

giovani, ma estremamente pericolosa per i gravi effetti collaterali che può provocare, tra

cui danni cardiovascolari e cognitivi. L’uomo è stato pertanto arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha

convalidato l’arresto.