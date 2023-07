Valderice: perseguita e aggredisce il figlio per alcuni mezzi agricoli

Minacciato, aggredito e perseguitato dal padre. È stata la stessa vittima a denunciare ai carabinieri quanto ormai subiva da tempo da parte del genitore a Valderice, in provincia di Trapani. Il 68enne è stato arrestato in flagranza di reato per atti persecutori e porto di armi. Il figlio ha raccontato ai militari che, dopo un dissidio nato dalla contesa di alcuni mezzi agricoli, il padre lo avrebbe anche raggiunto nell’azienda agricola in cui lavora per impedirgli di svolgere le sue normali attività. Quando i carabinieri sono arrivati nel terreno di Valderice, in effetti, hanno trovato il 68enne ancora molto agitato e intento a lanciare oggetti di ogni tipo contro il figlio. Ed è stato proprio quest’ultimo a ricostruire i comportamenti persecutori subiti dal genitore: pedinamenti, minacce e aggressioni verbali e fisiche. Il 68enne, che è stato trovato anche con un coltello a serramanico di genere vietato, è stato arrestato. Dopo l’udienza di convalida, è stato stato sottoposto al divieto di avvicinamento al figlio.