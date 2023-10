Catania: arrestato usuraio. A casa aveva il libro mastro dei prestiti

La polizia ha tratto in arresto D.G. S., classe 1970, colto nella flagranza del reato di usura. Durante un controllo gli agenti hanno notato un soggetto che consegnava danaro contante a un’altra persona, successivamente identificata in D.G. S., nei pressi di un esercizio commerciale cittadino. Trattandosi di una circostanza sospetta che suscitava l’attenzione degli investigatori, i due uomini venivano sottoposti a controllo.

Le verifiche consentivano di avere contezza del fatto che tra i due intercorressero rapporti di prestito di denaro, in relazione ai quali il 53enne aveva preteso la corresponsione di interessi superiori al tasso soglia stabilito dalla legge. La successiva perquisizione presso l’abitazione del sospettato ha permesso di rinvenire appunti scritti a mano, con nomi e relative cifre, che sono stati sottoposti a sequestro. L’uomo è stato arrestato e il giudice per le indagini preliminari ne ha disposto la custodia cautelare in carcere.

