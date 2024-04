Belpasso, tre giovani ustionati alla grigliata di Pasquetta: «La bottiglia di alcol diventa una molotov»

È di tre giovani ustionati il bilancio di una grigliata di Pasquetta di ieri a Belpasso, in provincia di Catania. Le vittime, tre ragazzi di 19 anni, sono state investite da una vampata del barbecue mentre stavano preparando il pranzo. Tutti e tre sono stati portati all’ospedale Cannizzaro di Catania a causa dei traumi riportati. Due hanno ferite alle braccia e al torace e sono stati già dimessi, anche se dovranno essere seguiti dal personale ospedaliero.

Il giovane ferito in modo più grave ha ustioni non solo alle braccia e al torace ma anche al volto. Le fiamme, inoltre, hanno compromesso anche le vie aeree. Il 19enne, infatti, al momento si trova ancora ricoverato al Centro Ustioni dell’ospedale etneo in prognosi riservata. «Ha ustioni gravi di secondo e terzo grado sul 40 per cento del corpo – spiega Rosario Ranno, il direttore del Centro grandi ustioni – Purtroppo è una strage che si ripete regolarmente. La bottiglia di alcol utilizzata per il barbecue -aggiunge il medico – si trasforma in una molotov perché il ritorno di fiamma la fa esplodere». Nella giornata di ieri, per lo stesso motivo, in ospedale sono arrivati altri dieci casi di persone ustionate.