Catania: si denuda in stazione davanti a tutti i viaggiatori, denunciato

Un uomo di origine iraniana è stato denunciato dagli agenti della Polfer di Catania perché in stazione, noncurante della presenza di altre persone e di numerosi viaggiatori, si è denudato. Alla vista degli agenti, l’uomo avrebbe cercato di opporsi al controllo con calci e gomitate. Per questo, è stato indagato per atti osceni in luogo pubblico e resistenza a pubblico ufficiale. Quest’ultimo è lo stesso reato per cui è stata denunciata anche una donna di origine polacca. Per lei, inoltre, anche una denuncia per usurpazione di titoli e calunnia. Nonostante i richiami da parte degli agenti della Polfer, senza considerare il pericolo, la donna ha attraversato correndo tutti i binari della stazione in direzione della scogliera. Una volta raggiunta e messa in sicurezza, si sarebbe opposta alla sanzione asserendo falsamente di essere un’ avvocata internazionale e dichiarando di avere subito violenza dagli agenti.

A Palermo, invece, sempre durante i controlli previsti in occasione delle festività pasquali, sono state indagate quattro persone. Tra cui un italiano per il furto di una borsa, subito da una donna, all’interno dei servizi igienici della stazione centrale. Nei confronti dell’uomo è stato anche emesso un ordine di allontanamento dall’area ferroviaria. Inoltre, sono stati sette i minori stranieri rintracciati (cinque dalla Polfer di Siracusa e due dagli agenti di Catania) e riaffidati alle strutture da cui si erano allontanati.

A Trapani, gli agenti della Polfer, insieme ai colleghi delle volanti, hanno messo in sicurezza una donna che si era incamminata su un tratto cittadino di linea ferroviaria.