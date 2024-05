Palermo, un uomo è morto nell’incendio della sua abitazione

Un uomo di 57 anni è morto durante un incendio che è divampato in un palazzo di via Michele Cipolla a Palermo. Le fiamme hanno distrutto l’appartamento al sesto piano. L’edificio è stato evacuato e i vigili del fuoco hanno impiegato ore per spegnere le fiamme. Non è ancora stata chiarita l’origine del rogo e le indagini sono in corso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli operatori sanitari del 118.