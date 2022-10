Un canadair in servizio antincendio è precipitato nel territorio di Linguaglossa

Un canadair della protezione civile in servizio antincendio è precipitato sull’Etna. In particolare nel territorio di Linguaglossa, nel Catanese. L’incidente si è verificato intorno alle 16 di oggi pomeriggio. Il velivolo – partito da Lamezia Terme (in provincia di Catanzaro, in Calabria) – era impegnato in operazioni di spegnimento di un vasto incendio che era divampato in un terreno sul monte Calcinera, è caduto nella zona vicino a un convento di Linguaglossa.

Sul posto sono già intervenuti gli operatori sanitari con ambulanze del 118, un elicottero dei vigili del fuoco e le squadre speleo-alpino-fluviali e nucleare-batteriologico-chimico-radiologico. Si teme per i due piloti del velivolo.