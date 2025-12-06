Una donna uccide la figlia disabile e poi si suicida a Corleone, in provincia di Palermo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno già avviato le indagini del caso. Nel centro storico del paese del Palermitano sono arrivati anche gli operatori sanitari del 118.

Uccide la figlia disabile e si suicida a Corleone

Una tragedia famiglia nel cuore del centro storico del paese in provincia di Palermo: una donna uccide la figlia disabile e poi si toglie la vita a Corleone. Secondo quanto emerso finora, pare che la donna avesse perso il marito circa otto mesi fa. Da quanto si apprende, l’uomo era un ex infermiere dell’ospedale dei Bianchi che si trova proprio a Corleone.

L’allarme dato da una vicina di casa

Nella mattinata di oggi, ad allertare il 118 era stata una vicina di casa, insospettita da rumori provenienti dall’abitazione dove vivevano madre e figlia a Corleone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno aperto la porta d’ingresso. E scoperto i corpi senza vita di entrambe le donne. Successivamente nell’abitazione del centro storico del paese in provincia di Palermo sono arrivati anche il medico legale e il pubblico ministero di turno.