Agrigento: lancia il cane dal balcone e lo uccide

Un pensionato di 79 anni ha lanciato il proprio cane dal balcone di casa e lo ha così ucciso. È accaduto nella città di Agrigento e, in particolare in una palazzina di via Mario Rapisardi. L’animale sarebbe stato lanciato da un balcone che si trova al secondo piano dell’edificio. Il pensionato 79enne è stato denunciato dai carabinieri alla magistratura con l’ipotesi di reato di uccisione di animali.