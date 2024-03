Ubriaca si schianta con l’auto contro le macchine parcheggiate. Denunciata 36enne di Catania

Un equipaggio del Nucleo radiomobile di Acireale è intervenuto, in coordinamento con la centrale operativa, a seguito di un incidente autonomo provocato da una 36enne originaria di Catania, nel corso del quale la donna ha anche danneggiato altri tre veicoli parcheggiati ai margini della carreggiata.

Nella circostanza, la 36enne è stata denunciata per guida in stato di alterazione psicofisica in quanto sorpresa alla guida della sua auto, una Renault Twingo, in evidente stato di ebbrezza.