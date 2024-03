Siracusa, tenta la truffa dello specchietto ma la vittima chiama i carabinieri: denunciato

Un 57enne di Belvedere (frazione di Siracusa) è stato denunciato per tentata truffa. I militari sono intervenuti dopo una segnalazione di un uomo che, mentre percorreva a in auto una via periferica di Belvedere, è stato affiancato da un altro uomo che lo ha accusato di avere urtato la sua macchina, danneggiandone lo specchietto.

La vittima, intuito il raggiro della truffa dello specchietto, ha proseguito la marcia e chiamato i carabinieri. Arrivati sul posto, i militari hanno bloccato il 57enne. Dopo ulteriori riscontri investigativi, l’uomo è stato denunciato per tentata truffa.