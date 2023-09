Auto lasciata al passaggio a livello travolta da un treno. Grossi disagi nella tratta Catania-Siracusa

Tre ore e tre minuti con la circolazione dei treni bloccata sulla tratta Catania-Siracusa. Il tutto a causa di una macchina che è stata travolta da un treno nella mattinata di oggi. Il mezzo a quattro ruote, secondo quanto emerso, si trovava fermo a un passaggio a livello in territorio di Brucoli. Le barriere erano regolarmente chiuse ma, non è chiaro come, l’auto è stata lasciata sulle rotaie. Nessun ferito ma grossi disagi alla circolazione. Sul posto è intervenuto il personale di Rfi e la polizia. La procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta e i treni sono tornati a percorrere la tratta a partire dalle 13.30.