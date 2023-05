Trapani, non si ferma all’alt, si schianta contro un palo e aggredisce i carabinieri

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Alcamo, in provincia di Trapani, hanno arrestato un 32enne, già noto alle forze dell’ordine, per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L’uomo, a bordo della propria auto, non si è fermato all’alt durante un posto di blocco dandosi alla fuga in direzione Alcamo Marina. I militari, al termine di un breve inseguimento, sono riusciti a bloccarlo, dopo che autonomamente il 32enne si è schiantato contro un palo della luce.

Dopo la perquisizione veicolare e personale, che ha portato anche al ritrovamento di una dose di hashish sequestrata, l’uomo è andato su tutte le furie, aggredendo i carabinieri e colpendo con calci e pugni i veicoli dell’Arma che hanno riportato vistosi danni alla carrozzeria. I militari hanno dovuto ricorrere al taser per immobilizzarlo. Al termine dell’udienza di convalida è stato posto ai domiciliari con braccialetto elettronico.