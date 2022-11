Trapani: minaccia con coltello la moglie e il figlio, arrestato un uomo

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Marsala, in provincia di Trapani, hanno arrestato, per i reati di maltrattamenti in famiglia, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, un marsalese di 46 anni con precedenti di polizia. I carabinieri, allertati dalla locale centrale operativa, sono andati in contrada Amabilina dove una donna aveva richiesto l’intervento perché minacciata dal marito – in fase di separazione – nonostante si fosse trasferita a casa della sorella. Con rapidità i militari sono arrivati sul posto sorprendendo l’uomo in evidente stato di alterazione psicofisica con un coltello in mano mentre avrebbe cercato di aprire la porta del bagno dove la moglie e il figlio minore si erano barricati.

Alla vista dei carabinieri il 46enne si sarebbe scagliato contro di loro brandendo sempre il grosso coltello. I militari sono riusciti a disarmarlo e lo hanno dichiarato in stato di arresto. Secondo gli inquirenti l’uomo negli ultimi mesi si era reso responsabile di analoghi episodi di minacce e maltrattamenti nei confronti del proprio nucleo familiare ormai stanco di subire continue vessazioni. All’esito dell’udienza di convalida è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.