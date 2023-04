Auto va fuori strada nel Trapanese: perdono la vita due sorelle 70enni

L’auto di due sorelle finisce fuori strada per motivi ancora da accertare. Non c’è stato nulla da fare per le due donne, di 77 e 75 anni, che hanno perso la vita nell’incidente nei pressi del campo sportivo di Santa Ninfa, nel Trapanese. Le sorelle sono morte sul colpo.