A19 Palermo-Catania, traffico bloccato per un incendio

Sull’autostrada A19 Palermo-Catania, il traffico è provvisoriamente bloccato in entrambe le direzioni per la presenza di un incendio ai margini della sede autostradale all’altezza del chilometro 9,700, tra gli svincoli di Casteldaccia e Altavilla Milicia, in provincia di Palermo. Sono in corso le operazioni di spegnimento dell’incendio da parte dei vigili del fuoco. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.