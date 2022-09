Tra i paracadutati eletta Michela Brambilla. Imprenditrice ed ex ministra originaria di Lecco

Nell’elenco dei paracadutati in Sicilia c’è anche Michela Vittoria Brambilla. L’imprenditrice e animalista è stata eletta a Gela, nel collegio uninominale, con il 37,17 per cento dei voti. Brambilla, vicina a Forza Italia, è stata sottosegretaria di Stato alla presidenza del Consiglio ma anche ministra senza portafoglio al Turismo dal 2009 al 2011 nel quarto governo guidato da Silvio Berlusconi. La prima candidatura di Brambilla, originaria di Lecco, risale al 2006. Anno in cui si presentò con il simbolo di Forza Italia ma senza essere eletta.