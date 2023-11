Tortorici: prima il litigio, poi lo investe con l’auto. Un 21enne arrestato per tentato omicidio

Una lite in un locale e poi l’investimento con l’auto. Per questo i carabinieri hanno arrestato un 21enne di Tortorici, in provincia di Messina. Secondo quanto è stato ricostruito finora, il diverbio nato tra due giovani per futili motivi sarebbe poi degenerato finendo alle mani. Usciti dal locale, il 21enne sarebbe salito a bordo della propria auto e avrebbe investito il ragazzo con cui poco prima aveva litigato.

Una scena che sarebbe stata ripresa anche dalle telecamere di videosorveglianza dell’esercizio commerciale e della zona. I carabinieri, nel corso delle indagini, hanno anche sentito diversi testimoni. Dopo avere investito il coetaneo, il 21enne si sarebbe dato alla fuga. Il giovane ferito, invece, è stato portato da alcuni passanti al Pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata Militello. Sottoposto alle cure sanitarie, per lui è arrivata una prognosi di trenta giorni per le lesioni riportate. Il 21enne è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri. Al termine delle formalità di rito, come disposto dall’autorità giudiziaria, è stato posto ai domiciliari.