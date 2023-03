Tentato omicidio a Palma di Montechiaro. Uomo raggiunto da colpi di pistola

Tentato omicidio a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento: un uomo di 44 anni a bordo di un’auto è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco al collo. L’episodio è avvenuto nella strada statale 115, nei pressi del bivio di Palma, attorno alle 7 del mattino. L’aggressore è riuscito a dileguarsi, mentre il ferito ha chiesto aiuto ed è stato soccorso e trasferito all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata dove si trova ricoverato. L’uomo è cosciente e, secondo quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. Stando a una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata affiancata da un’altra auto da cui sarebbero stati esplosi i colpi. Sul posto, sono intervenuti i carabinieri che indagano su quanto accaduto.

Intanto, i sicari si sono sbarazzati dell’auto – una vecchia Fiat Punto risultata rubata – e anche del fucile utilizzato per sparare alla vittima poco prima delle 7 di questa mattina. L’utilitaria è stata abbandonata sotto un cavalcavia, a poca distanza dal luogo dell’agguato, ed è stata incendiata. All’interno è stato lasciato, ed è stato devastato dalle fiamme, anche il fucile. La vittima dell’agguato, un bracciante agricolo 44enne di Palma di Montechiaro, è stato trasferito nell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Il suo quadro clinico è risultato essere più grave rispetto a quanto ritenuto nei primi momenti d’accesso al nosocomio di Licata. Secondo quanto accertato dai militari, il 44enne non risulta essere inserito in contesti criminali.