Catania, tenta di uccidere a coltellate l’ex marito della compagna. La scena ripresa dalle telecamere

Foto di Christian Schickler

Ha tentato di uccidere a coltellate l’ex marito della compagna a Catania. È questa l’accusa per il 37enne Paolo Aloisio che è stato fermato dalla polizia. Nell’episodio, avvenuto il 13 marzo, la vittima è rimasta ferita. Secondo quanto accertato dagli investigatori, l’aggressione sarebbe maturata nel contesto familiare per questioni sugli incontri tra la vittima e la figlia di due anni nata dalla relazione con l’ex moglie e attuale convivente di Aloisio.

Le indagini della squadra mobile etnea sono partite dopo una segnalazione dei sanitari dell’ospedale San Marco di Catania. Lì, infatti, era arrivato un uomo con ferite d’arma da taglio a un avambraccio, un gomito, un orecchio, al fianco sinistro e alla spalla destra. Lesioni importanti giudicate guaribili in quaranta giorni. È stata poi la vittima a raccontare agli agenti di essere stato aggredito in via Pacinotti dal compagno dell’ex moglie. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza di un negozio della zona che hanno registrato tutta la scena: le fasi prima dell’accoltellamento, quelle del ferimento e i momenti successivi all’aggressione. Poco dopo, i poliziotti hanno ritrovato anche l’arma utilizzata.