Palermo: sparatoria durante tentativo di rapina, ristoratore ferito da un proiettile alle gambe

Ferito alle gambe da un proiettile sparato da una pistola. La vittima è il ristoratore Nunzio Salvato, noto per essere il titolare della Trattoria da Calogero, in via Torre di Mondello, a Palermo. L’imprenditore sarebbe rimasto ferito durante un tentativo di rapina. I malviventi, tutti con il volto coperto, non hanno assaltato l’attività commerciale ma avrebbero bloccato Salvato nei pressi della sua abitazione, mentre era in macchina con la moglie. L’uomo, stando a quanto ricostruito, aveva in auto il bottino con gli incassi di alcuni giorni lavorativi.

«La Fipe Confcommercio Palermo esprime la massima solidarietà a Salvato, il ristoratore di Mondello ferito alle gambe nel corso di una tentata rapina. Quanto avvenuto la scorsa notte è un altro grave episodio di criminalità in una città che già negli ultimi mesi sta vivendo momenti difficili con il moltiplicarsi di episodi di delinquenza nei confronti degli imprenditori sempre più preoccupati per le proprie attività commerciali e per la propria incolumità», spiega in una nota nota Antonio Cottone, presidente di Fipe Confcommercio Palermo.