Tenta di imbarcarsi su un volo con documento falso: arrestata 33enne

Ha tentato di imbarcarsi su un volo per Colonia con un documento falso, ma è stata scoperta e arresta dalla polizia. È accaduto nei giorni scorsi all’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania dove una 33enne, cittadina siriana, non è riuscita a partire a causa del documento falso, rintracciato dalla polizia di frontiera. In pratica, la donna ha presentato agli operatori addetti al controllo documentale una carta d’identità svizzera che per le sue caratteristiche ha subito destato sospetti.

Per cui i poliziotti hanno avviato i controlli e hanno approfondito l’esame del documento, anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali di verifica degli elementi di sicurezza, accertandone l’effettiva falsificazione. A quel punto, informato il Pubblico Ministero di turno, la 33enne è stata arrestata. Il giudice ha condannato la donna ad un anno e due mesi di reclusione, pena sospesa, disponendone la liberazione. Nella circostanza la 33enne ha presentato la richiesta di protezione umanitaria in Italia.