Tenta di rubare arnesi dall’ufficio del Genio civile di Catania, denunciato un 21enne

Si era introdotto nell’archivio del Genio civile di Catania, dove aveva accatastato batterie, arnesi da lavoro e rubinetti con l’intento di rubarli. Non è finita però bene l’avventura di un 21enne catanese, già noto alle forze dell’ordine per reati di questo tipo, trovato da una volante della polizia in un canale di scolo dopo che aveva tentato di fare perdere le proprie tracce una volta capito che era stato scoperto.

Il giovane era arrivato negli uffici a bordo di uno scooter, sequestrato poi per mancata copertura assicurativa. Nel sottosella del mezzo sono stati trovati arnesi utili allo scasso, un coltello e un vasetto con della marijuana. Il giovane è stato denunciato a piede libero.