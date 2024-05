Tagliano traliccio in disuso per prendere il ferro, due arresti

A pochi metri dalla Riserva naturale orientata del fiume Simeto, a Sud di Catania, due uomini, di 35 e 41 anni, armati di un attrezzo e di un generatore elettrico portatile hanno abbattuto un traliccio in ferro in disuso e l’hanno sezionato per impossessarsi dei pezzi della struttura, ma sono stati sorpresi dai carabinieri, che li hanno arrestati per furto aggravato. In un furgoncino che avevano nascosto tra la vegetazione i militari dell’Arma hanno sequestrato altri attrezzi. Il valore del materiale ferroso recuperato è di oltre 1.000 euro. Il gip ha convalidato l’arresto e il sequestro delle attrezzature.