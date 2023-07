Prosegue lo Street Food-Siciliy On tour: dopo Furnari, la prossima tappa è Rocca di Caprileone dal 3 al 6 agosto

Quattro giorni con 21 piatti tradizionali trasformati in cibo da strada, con protagonista il pesce: dall’insalata di polpo esaltato dal prosecco e il panino con la parmigiana di pesce spada, fino al cannolo gelato. È il riassunto del Tonnarella Fish Food, l’ultima tappa – in ordine di tempo – dello Street Food-Siciliy On tour organizzato da Claudio Prestopino con la Fratellone srl, questa volta a Tonnarella di Furnari, nel Messinese. Un clima di festa e gioia per il palato, ma senza dimenticare la «vicinanza agli sfollati dei roghi di questi ultimi giorni – sottolineano dall’organizzazione – Supereremo questo tremendo periodo e speriamo si torni presto a parlare di argomenti di aggregazione ludica». Ma questo è anche il momento dei bilanci: «Il successo di questo contenitore sta nell’aver messo insieme le eccellenze, ognuna per il proprio comparto e con un piatto pianificato apposta per l’evento e per stupire – spiega Prestopino -. Inneschiamo la voglia di aderire a qualcosa che abbia una visione e una mission regionali, in grado di crescere».

Insieme alle amministrazioni comunali che ospitano le tappe del tour. In questo caso il sindaco di Furnari Felice Germanò e l’assessore a Sport, Turismo e Spettacolo Giovanni Spinella, che hanno partecipato al cooking show inaugurale anche in una veste inedita: aiuto cuoco il primo, nella preparazione del tonno a tocchetti, e degustatore il secondo. Sotto lo sguardo vigile dell’executive chef Antonello Ufrascati e dello Chef Antonio Cicciù del ristorante Casual di Portorosa, il più giovane aderente alla catena di lusso Le Saline Joniche Resort con locali anche a Reggio Calabria e Panarea. Ad aiutare invece, nella seconda giornata, lo chef Bruno Capogreco del Terra Food Concept di Capo d’Orlando è stato il vicesindaco di Furnari Giuseppe La Macchia. Nei due giorni successivi, protagonisti sono stati i piatti degli chef Roberto Scilipoti, del ristorante-pizzeria Delizie del Palato di Barcellona Pozzo di Gotto, e Natale Alessio de L’Antica Ruota di Capo d’Orlando.

Ad accompagnare il cibo, oltre alle proposte di vini e birre locali, anche spettacoli e musica dal vivo. Adesso, per il format dello Street Food-Siciliy On tour – ormai riconoscibile ma votato alla valorizzazione dei singoli territori – è tempo di preparare tutto per l’appuntamento di Rocca di Caprileone, sempre nel Messinese, dal 3 al 6 agosto.