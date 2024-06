Strade invase dai rifiuti a Palermo. Rischio roghi rimane alto

Strade invase dai rifiuti che impediscono alle auto di circolare in sicurezza, marciapiedi inibiti ai pedoni costretti a camminare sulle carreggiate. Non si arresta l’emergenza spazzatura a Palermo. Anche stamattina la situazione dei giorni scorsi non è cambiata in diversi quartieri della città. Tutti i cassonetti di via Thaon de Revel e della via Ammiraglio Niscastro, strade che perimetrano la caserma Cascino dell’esercito, straboccano di sacchetti che invadono anche le strade. Rifiuti anche davanti anche alla sede di Sicilia digitale, società della Regione siciliana. Stessa situazione anche in via Guido Jung, traversa di via Ammiraglio Rizzo e in via Lanza di Scalea. Ma le cose non cambiano in altre zone della città, come per esempio alla Zisa e a Borgo Nuovo, dove il rischio che qualcuno dia fuoco ai cassonetti come già avvenuto resta alto.