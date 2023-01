Strada statale 284, tamponata da un’auto mentre era ferma forse a causa di un guasto

Incidente stradale, intorno alle 10, lungo la strada statale 284, nei pressi dello stadio dell’Etna, in territorio di Adrano. Una donna di 52 anni, che era alla guida di una Suzuky Ignis, si trovava ferma ai margini della strada, forse a causa di un guasto. Il mezzo, per cause da accertare è stato tamponato violentemente da una Fiat Panda, con alla guida un uomo residente a Catania. La Suzuky è finita nella corsia di marcia opposta. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Adrano, che hanno messo in sicurezza i mezzi. Sul posto anche i vigili del fuoco e il 118, con i sanitari che si sono occupati del trasferimento in ospedale della donna. Le sue condizioni di salute sono buone mentre è rimasto illeso, e medicato sul posto, l’automobilista che era alla guida della Panda. L’arteria è rimasta chiusa salvo poi l’istituzione del senso unico alternato. Alle 13.30 la circolazione è ripresa regolarmente.