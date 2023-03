La marijuana stesa sullo stendino della biancheria: un arresto nel Siracusano

Al posto della biancheria, sullo stendino sistemato nel terrazzino di casa, era stesa la marijuana. Per questo un pregiudicato 35enne di Carlentini (in provincia di Siracusa) è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa del reato i coltivazione e detenzione di marijuana ai fini di spaccio. Durante la perquisizione nella villetta in contrada Guastella, dove l’uomo abita, i militari e gli agenti dello squadrone eliportato cacciatori di Sigonella hanno trovato alcune stanze trasformate in una serra per la produzione della droga con un apposito sistema di illuminazione, irrigazione e umidificazione. La marijuana trovata in casa, del peso complessivo di circa tre chili, è stata sequestrata insieme a mille euro ritenuti provento dello spaccio.

Le forze dell’ordine hanno, inoltre, scoperto che l’impianto elettrico sarebbe stato allacciato abusivamente alla rete pubblica, per un danno di circa 15mila euro. Per questo il 35enne è stato arrestato anche per furto aggravato di energia elettrica. L’uomo è finito agli arresti domiciliari.