Statale 284, auto urta ciclista di Maletto. Trauma facciale. Si trova all’ospedale Cannizzaro

Ancora un ciclista investito. L’ultimo di questo tragico elenco è S.L., 47 anni originario di Maletto. L’uomo è stato travolto questa mattina, come scritto da Video Star, nei pressi dello stadio dell’Etna, in territorio di Adrano, lungo la strada statale 284. Il 47enne stava procedendo in direzione Paternò mentre l’auto proveniva dalla bretella che, dallo stadio, immette i veicoli lungo la statale, nello stesso senso di marcia del ciclista. L’automobilista si è fermato a prestare soccorso ma è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso che ha trasferito il 47enne all’ospedale Cannizzaro di Catania. Secondo quanto ricostruito da MeridioNews il ciclista è arrivato in codice rosso con un trauma cranico e diverse fratture. Al momento si trova presso il trauma-center del nosocomio e sarebbero in corso delle valutazioni, da parte di un equipe di medici, sul trauma che ha interessato il volto.