Catania, Francesco Laudani confermato presidente della Srr

L’assemblea dei soci della Srr Città Metropolitana, lo scorso 2 maggio, in seconda

convocazione, ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione composto da: Francesco

Laudani – presidente uscente-, il vice presidente uscente Marco Rubono, sindaco di Sant’Agata Li Battiati, Angelo Pulvirenti, sindaco di Nicolosi e componente uscente, come anche l’Ingegnera

Elena Teghini del Comune di Paternò e Totò Mastroianni in rappresentanza dei comuni di Pedara, Milo, Zafferana Etnea, Sant’Alfio e Ragalna.

A Pedara, lunedì 8 maggio 2023, si è tenuta la prima riunione del consiglio. Ad aprire i lavori il consigliere uscente più anziano, il dottor Mastroianni. Primo punto all’ordine del giorno: l’elezione del presidente. Ed è proprio su questo punto che il sindaco Rubino ha avanzato la proposta della riconferma di Laudani alla presidenza e come vice presidente Pulvirenti. Entrambi sono stati eletti all’unanimità.