«Un percorso innovativo per il più tradizionale e complesso dei mercati: quello degli eventi». Un ritorno alla città, all’esperienza e alla condivisione generatrice di idee. È il nuovo ed esclusivo format di Sposami – Urban edition, da venerdì 15 a domenica 17 novembre, negli spazi di NÜ Doganae, nel cuore di Catania, al Porto. Un ritorno alle origini per la storica manifestazione, ideata da Barbara Mirabella, che – dopo aver compiuto vent’anni di storia – decide di innovare ancora, trasformandosi in una esperienza immersiva grazie a un processo di rigenerazione all’interno delle eleganti suite di NÜ Doganae – Levante. Obiettivo: raccogliere idee e trovare ispirazioni per trasformare in realtà il matrimonio dei propri sogni. Ma non solo.

Un vero e proprio happening conviviale, lungo un weekend, da condividere con i migliori e più esclusivi manager del settore – tra aperitivi e performance live, sfilate e personal experience, dalla moda al catering – alla ricerca di idee e soluzioni per i propri eventi. Le boutique e gli spazi vengono reinterpretati in chiave aperta in stile urban, per raccontare stili e tendenze, combinando la funzionalità alla creatività. Possibile grazie alla particolarità di NÜ Doganae, che – dopo la recente rifunzionalizzazione – mantiene la conformazione di massima fruibilità della struttura ottocentesca, rendendo immersivo e unico anche l’atteso momento delle sfilate: non più abiti da ammirare a distanza, ma l’occasione di interagire dagli eleganti salotti in velluto, e toccare con mano i pregiati tessuti, sorseggiando un drink.

«Un hub naturale dove progettare la propria festa tramite il confronto rilassato e concreto con gli esperti del settore, un evento completamente su misura, un urban wedding che unisce la monumentalità del luogo e la sua veste più glamour», spiega Barbara Mirabella, di Expo srl. Non solo una visita tra gli spazi espositivi, per poi tornare a casa carichi di volantini e con le idee ancora meno chiare, ma spazi in cui chiacchierare, confrontarsi sulle tendenze e le soluzioni più adatte alla festa che si desidera, lasciandosi ispirare dai workshop creando nuove sinergie.

Un evento pensato per un target specifico: gli sposi del 2025, per lo più Millennials o della Gen Z, ma anche coppie adulte con le idee chiare, alla ricerca di una festa raffinata. Un’utenza per cui il proprio grande momento ha spesso un’irrinunciabile anima social: con wedding instagrammabili e ricchi di ispirazione, che contraddistinguono Sposami Urban Edition. Con gli interventi di performer, dj set, installazioni che animeranno la struttura della vecchia dogana etnea, coniugando minimalismo romantico a un concept industrial e metropolitano.

Ma non solo matrimoni. Nei tre giorni di Sposami, ampio spazio sarà dedicato alle feste per il 18esimo, ricorrenza che sarà possibile rendere unica insieme alle aziende che fanno della cura dei dettagli il loro segno distintivo. Che sia una festa in spiaggia, con dj set o in una villa con piscina, o, ancora, un evento sostenibile immerso nella natura, i professionisti presenti a Sposami saranno pronti ad accompagnare ragazzi e ragazze alla ricerca della soluzione migliore per il proprio giorno da ricordare.

