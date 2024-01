Priolo Gargallo, colpi d’arma da fuoco contro un immobile affidato al Comune

Colpi d’arma da fuoco diretti contro un immobile in disuso in contrada Mostringiano, nel territorio di Priolo Gargallo (in provincia di Siracusa). A intervenire sul posto, dopo avere ricevuto una segnalazione, sono stati gli agenti della squadra mobile e del locale commissariato di polizia. Dopo avere perlustrato il terreno circostante, gli investigatori sono entrati all’interno dell’immobile.

Lì i poliziotti hanno trovato e sequestrato un fucile a pompa calibro 12 con matricola abrasa e 16 cartucce. Tutto era nascosto tra alcune tegole. La casa era già stata sottoposta a sequestro e affidata al

Comune di Priolo Gargallo. Sono in corso accertamenti balistici e di polizia scientifica per risalire alla

proprietà dell’arma e per appurare se gli spari siano stati esplosi proprio dal fucile che è stato sequestrato.