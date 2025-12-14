Spara contro un coetaneo minorenne nel Palermitano

Spara un colpo verso un coetaneo minorenne con un’arma a salve priva di tappo rosso. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri a Trabia, in provincia di Palermo. A denunciare tutto ai carabinieri è stato il padre della vittima.

La denuncia del padre della vittima

I carabinieri della sezione radiomobile del reparto territoriale di Termini Imerese (nel Palermitano) hanno denunciato un minorenne del luogo per porto abusivo di armi o strumenti atti a offendere. A segnalare quanto accaduto alla centrale operativa del reparto è stato il padre della vittima. L’uomo, infatti, ha raccontato ai militari che suo figlio minorenne è stato avvicinato da un suo coetaneo in un luogo affollato di Trabia, in provincia di Palermo.

Spara contro un minorenne nel Palermitano

Secondo quanto ricostruito dal genitore della vittima nella denuncia ai militari, l’altro minorenne, senza alcun motivo, gli avrebbe puntato contro una pistola a salve. Ma senza il tappo rosso. E, pochi secondi dopo avere puntato l’arma, avrebbe fatto esplodere un colpo a distanza ravvicinata. Un’azione che non ha procurato alcuna lesione alla vittima.

L’intervento dei carabinieri

L’intervento da parte dei carabinieri della sezione radiomobile ha consentito di rintracciare e identificare l’indagato non distante dal luogo dove sono accaduti dei fatti. Secondo quando emerso nel corso delle indagini da parte dei militari, il minorenne si era allontanato. E, incurante della gravità e potenziale pericolosità del gesto compiuto poco prima ai danni di un ragazzo coetaneo, avrebbe proseguito tranquillamente la sua serata. Inoltre, i militari hanno recuperato la pistola.

La pistola sequestrata

Si tratta di una semiautomatica a salve che è stata utilizzata con il caricatore vuoto e priva di tappo rosso. L’arma e il bossolo esploso sono stati sequestrati e il minorenne è stato anche denunciato per procurato allarme. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minorenni di Palermo ha disposto per l’indagato l’affidamento alla madre convivente, arrivata sul posto subito dopo i fatti.