San Cristoforo, si torna a spacciare in un appartamento in via Di Giacomo. Presi due pusher

Sono un 19enne ed un 20enne i due pusher arrestati dai carabinieri che, per la terza volta, sono intervenuti nello stesso appartamento in via Di Giacomo, nel quartiere San Cristoforo, a Catania. Complessivamente, in più blitz, all’interno dello stesso immobile sono stati arrestati nove spacciatori.

I militari, opportunamente camuffati, si sono accodati ad un ignaro avventore che stava andando a comprare una dose al minimarket della droga, in modo tale da poter entrare, indisturbati, dentro l’appartamento. La casa, tuttavia, come nelle precedenti incursioni è risultata munita di un sistema di videosorveglianza attraverso il quale uno spacciatore, che aveva anche il compito di vedetta, appena ha visto i militari ha allertato il complice. Insieme hanno tentato di scappare dal terrazzino dell’appartamento dove, però, si sono trovati di fronte altri carabinieri che, prevedendo le loro mosse, dal tetto si

erano già calati sul balcone e, quindi, li hanno attesi e bloccati. All’interno dell’appartamento, dietro un comodino della stanza da letto, i carabinieri hanno recuperato una busta con 150 grammi di marijuana e, nelle tasche del 20enne, incaricato della vendita, la somma di 436 euro. Per entrambi sono stati disposti i domiciliari.