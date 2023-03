Droga e spaccio in provincia di Caltanissetta, misura cautelare per 15 persone

Quindici persone sono state arrestate dai carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Secondo l’accusa, attraverso un continuo approvvigionamento garantito da canali nelle province di Catania e Agrigento, avrebbero gestito una rilevante attività di spaccio di cocaina, marijuana e hashish, ad assuntori ma anche ad altri spacciatori nel territorio di Mussomeli e nelle località limitrofe.

I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Caltanissetta che, su richiesta della Dda, ha disposto per 14 indagati la custodia in carcere e per uno gli arresti domiciliari. Lo spaccio, durato per 5 anni, ha riguardato anche i Comuni di Sutera, Campofranco, Acquaviva Platani, Villalba e alcune zone della provincia di Agrigento. L’indagine, svolta tra ottobre 2019 e giugno 2022, ha evidenziato che l’attività dell’associazione si svolgeva anche durante le restrizioni legate alla pandemia da Covid.