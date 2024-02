Librino, condominio ostaggio degli spacciatori: due arresti

Spacciavano nell’atrio di un condominio in via Grimaldi, nel quartiere Librino, Catania. Finiscono così in manette due giovani di 22 e 21 anni, rispettivamente pusher e vedetta. Un modus operandi ormai consolidato il loro, sostanzialmente uguale a quello accertato da carabinieri la scorsa settimana, quando è stata smantellata, con l’arresto do tre persone, una piazza di spaccio che operava in viale Moncada 13.

Per permettere allo spacciatore di lavorare in assoluta serenità veniva regolarmente impedito ai condomini di accedere all’edificio da quel passaggio, chiuso da un grosso portone blindato, bloccato dall’interno dal pusher con un chiavistello e ben presidiato da una vedetta, incaricata di filtrare gli accessi, che avvenivano anche di notte, mentre le consegne venivano fatte attraverso una feritoia nel portone.

Bloccata la vedetta, un’altra squadra dei carabinieri ha sfruttato il ponteggio per la ristrutturazione montato all’esterno del palazzo per salire al livello superiore e quindi, attraverso la finestra delle scale, entrare e scendere le rampe di scala fino al piano terra, sorprendendo così alle spalle lo spacciatore ventunenne, che credeva di trovarsi al sicuro grazie alla porta blindata.