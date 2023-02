La cucina della casa di San Cristoforo trasformata in un mercatino dello spaccio

La cucina di un appartamento in via Murifabbro, nel quartiere San Cristoforo di Catania, trasformata in un mercatino dello spaccio: sul tavolo diverse dosi di crack e cocaina, insieme al materiale utilizzato per il confezionamento e a un bilancino di precisione per pesare le sostanze stupefacenti. A scoprire tutto sono stati gli agenti delle volanti che hanno arrestato un uomo per spaccio. Durante un servizio di controllo nel quartiere, i poliziotti hanno notato alcune persone conosciute come assuntori di droga entrare e uscire dallo stabile. Insospettiti, approfittando del portone lasciato aperto, sono entrati nell’androne e poi nell’appartamento al piano terra. Vedendo gli agenti, l’uomo ha provato a disfarsi di alcune dosi ma senza riuscirci. All’interno dell’abitazione, che era dotata anche di un sofisticato sistema di videosorveglianza, sono stati trovati anche 1300 euro ritenuti il guadagno dell’attività illecita. Sequestrati i soldi, la droga e l’impianto video, gli agenti hanno arrestato l’uomo.