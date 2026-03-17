Stelle del sud 2026: le imprese siciliane in crescita nel rapporto de Il sole 24 ore

17/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

«Il riscatto del Sud». Così Il sole 24 ore, principale quotidiano economico italiano, definisce l’effervescenza di imprese in crescita nel Mezzogiorno. Impegnate per «superare i pesanti gap puntando su competenze, alta formazione, tecnologia e connessioni». Stilando una lista, insieme alla società tedesca Statista, delle 200 imprese Stelle del Sud 2026. Sono 37 le aziende siciliane rientrate nell’elenco, con varie new entry e diverse conferme. Realtà che operano in vari ambiti: dalla comunicazione alla tecnologia, passando per l’edilizia. Un settore in forte trasformazione, quest’ultimo, come dimostra la conferma, per la terza volta, della presenza tra le Stelle del Sud di Emmecci spa SB. Già citata, pochi mesi fa, nello studio Campioni della crescita dell’Istituto tedesco qualità e finanza, pubblicato dal quotidiano La Repubblica.

«Partire da una realtà come Gangi, piccolo paese delle Madonie, e trovarsi tra le 200 imprese che crescono di più al Sud la dice già lunga», sorride Mario Puglisi, alla guida di Emmecci. Società benefit che ha fatto delle numerose certificazioni e dell’adesione ai criteri Esg – ambiente, sociale e governance – i propri gradini per la crescita. «Stiamo continuando ad aumentare le nostre divisioni aziendali, investendo anche nel settore energetico – spiega Puglisi -. Con un parco fotovoltaico che farà parte di una Comunità energetica rinnovabile». Progetti sostenuti anche «con l’assunzione di tanti giovani ingegneri», racconta ancora l’amministratore di Emmecci.

Tutti investimenti tecnologici e umani – che hanno fatto la differenza nella classifica de Il sole 24 ore. Il cui punteggio si basa proprio sulle performance di crescita relative a ricavi, dipendenti, immobilizzazioni materiali e immateriali nel triennio tra il 2021 e il 2024. A guidare la presenza siciliana nel rapporto è la provincia di Catania, con 11 aziende presenti. Seguono le aree di Palermo (8), Ragusa (7), Caltanissetta (4), Agrigento (2), Messina (2), Siracusa (2), Trapani (1). Assente l’Ennese.

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