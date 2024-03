Solarino, il crack nascosto sopra la vasca idromassaggio: arrestato 49enne

Il nascondiglio era il vano di un faretto del controsoffitto del bagno, proprio sopra la vasca idromassaggio. A Solarino, in provincia di Siracusa, un 49enne è stato arrestato dai carabinieri per detenzione abusiva di stupefacenti. L’uomo è stato trovato in possesso di oltre cinque grammi di crack in quindici dosi preconfezionate.

L’uomo – che nell’ottobre 2022 era già stato arrestato per lo stesso reato – aveva anche il materiale per il confezionamento e per la pesatura della droga e 1035 euro in contanti, secondo i militari frutto di attività di spaccio. L’uomo è finito ai domiciliari ed è stato denunciato anche per furto di energia elettrica, perché dai carabinieri è stato accertato l’allaccio diretto alla rete pubblica.