Siracusa, maresciallo della capitaneria di porto a giudizio per violenza sessuale

Un maresciallo della capitaneria di porto di Siracusa è stato rinviato a giudizio con l’accusa di violenza sessuale. L’uomo di 46 anni era stato arrestato a dicembre dopo la denuncia di una donna che, precedentemente, si era rivolta a lui come preparatore atletico, in vista di un concorso per entrare nelle forze dell’ordine. Secondo la ricostruzione dei magistrati della procura di Siracusa, nel corso di un allenamento, il maresciallo si sarebbe avvicinato troppo alla vittima, che avrebbe subito dei palpeggiamenti. La donna lo aveva denunciato per le molestie subite. Il 46enne, come richiesto dalla difesa, si sottoporrà al processo con il rito abbreviato.