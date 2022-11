Siracusa, un incendio distrugge una villetta. Partito da una stufa elettrica nel bagno

Un incendio si è sviluppato oggi pomeriggio in una villa in traversa Sinerchia, nella zona di Tremilia a Siracusa. Stando a quanto ricostruito finora dalle squadre dei vigili del fuoco che sono intervenute sul posto per domare le fiamme, il rogo sarebbe partito da una stufa elettrica da bagno utilizzata per l’asciugatura dei panni.

Da lì, l’incendio si è rapidamente propagato all’interno dell’intera abitazione provocando ingenti danni. Le persone residente e presenti all’interno della villa sono rimaste tutte illese. Per domare il rogo, che era già in fase avanzata quanto sono arrivati i pompieri, sono state impegnate tre squadre di vigili del fuoco per oltre quattro ore. Visti i danni, non è stato possibile accertare le cause dell’incendio.