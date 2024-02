Tenta la truffa dello specchietto a Siracusa. Denunciato un 21enne

Durante la nottata, agenti delle Volanti, in servizio di controllo del territorio, nel corso di un posto di controllo in via Santi Amato, hanno fermato e identificato un uomo di 30 anni, già conosciuto alle forze di polizia, e lo hanno trovato in possesso di un coltello. Per tale ragione, il trentenne, al termine delle incombenze di legge, è stato denunciato.

Inoltre, nel pomeriggio di ieri, è stato denunciato un giovane di 21 anni, residente a Città Giardino, per il reato di tentata truffa. Il ventunenne è stato sorpreso, in via Servi di Maria, dagli uomini di un equipaggio delle Volanti mentre cercava di truffare una donna con il famigerato trucco dello

specchietto. In questa occasione, il truffatore ha visto fallire i suoi piani anche grazie al

tempestivo intervento di una terza persona che, passando dal luogo ove si stava

perpetrando il reato, ha intuito che la donna potesse essere vittima di un raggiro e ha

chiamato la polizia.