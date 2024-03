Siracusa, chiuso il bar dello stadio De Simone: non aveva le autorizzazioni

Da anni era frequentato dalle persone che andavano allo stadio, ma non aveva le autorizzazioni. Il bar dello stadio Nicola De Simone di Siracusa è stato chiuso e sequestrato dai carabinieri. L’attività è risultata sprovvista delle autorizzazioni amministrative previste. Dai controlli è emerso che il bar non avrebbe avuto la Scia (segnalazione certificata di inizio attività), ma anche che il Siracusa Calcio 1924 avrebbe affidato indebitamente la gestione del bar a terzi. Questo in violazione del contratto sottoscritto tra la società di calcio e il comune di Siracusa.

Il bar era attivo da tempo nello stadio siracusano, nonostante la società di calcio abbia l’obbligo di gestire tutte le attività all’interno della struttura. Solo il campo di gioco sarebbe potuto essere affittato, per lo svolgimento di partite di calcio e attività connesse. Il valore commerciale dei locali e delle attrezzature sequestrate è di circa 70mila euro.