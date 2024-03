Siracusa, cani poliziotto nelle aule di una scuola per cercare la droga

Cani poliziotto in azione in una scuola di Siracusa. Stamattina un istituto superiore della città è stato al centro di un servizio di prevenzione antidroga svolto della polizia. I cani King e Yndira hanno cercato le sostanze stupefacenti tra gli zaini e in eventuali nascondigli, dentro e fuori il plesso.

I controlli si sono svolti con la collaborazione degli studenti e hanno dato esito negativo. Per le prossime settimane sono previste altre attività del genere in scuole della città e della provincia di Siracusa.