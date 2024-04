Siracusa, ruspe in azione per l’abbattimento di baracche abusive

Ruspe in azione a Siracusa, dove il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha disposto l’abbattimento di alcune baracche abusive vicino alle case popolari. Da stamattina – così come due settimane fa – è in corso un’operazione di demolizione e bonifica con l’ausilio di polizia, carabinieri, guarda di finanza e polizia municipale. L’obiettivo del tavolo coordinato dalla prefettura è quello di consentire «il ripristino delle condizioni di salubrità, igiene e legalità in aree sensibili dove la presenza dello Stato deve essere riaffermata con decisione».